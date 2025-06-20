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德儀擴建美半導體廠

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電

德州儀器（TI）18日宣布，將斥資600億美元，投資美國半導體製造廠，寫下美國史上最大筆基礎晶片製造投資紀錄。

德儀也是川普政府敦促晶片業者投資美國，並以關稅威脅該產業之際，最新一家宣示美國製造野心的企業。

德儀表示，其長期資本支出計畫將維持不變。這筆投資將用於新建或擴建七座工廠，創造6萬個工作機會。德儀稱此為「美國史上對基礎半導體製造的最大投資」。

德州儀器早已著手促進在地生產的計畫，與該產業先前盛行的外包方向相悖，且在美國前總統拜登提供補貼以重振國內晶片生產以前，就已這麼做。

公司領導階層告訴投資人，在美國建造更新且更富產能的工廠，是提升競爭力的合理做法，部分因為是這有助於對抗中國競爭者。

除了德儀，格芯、台積電（2330）及美光等晶片業者，也都已在沒有政府額外優惠承諾的前提下，宣布持續並加碼投資美國。

這些業者可能受惠於慷慨的稅金抵免，德儀曾表示，此為重要動機。此外，正致力於扭轉頹勢的英特爾，也延攬晶片業界大將，領導工程部門運作。

美國 德州 半導體

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