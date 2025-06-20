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美乾淨能源業 掀起倒閉潮

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

美國共和黨奪回參議院掌控權後，持續快速廢除再生能源投資，美國乾淨能源業因而正面臨一波倒閉潮，大型破產案數量繼去年激增逾一倍後，今年可能進一步上升。

英國金融時報（FT）報導，美國住宅太陽能供應商Sunnova和太陽能融資業者Mosaic本月相繼聲請破產，美國對太陽能的承諾充滿不確定性，是Sunnova聲請破產原因之一。BankruptcyData數據顯示，今年截至目前大型乾淨能源破產案數量已達到九件，全年數量可能高於去年的16件。

自從數月前奪回國會和白宮掌控權以來，共和黨持續快速廢除拜登時代對再生能源來源的投資。由於參議院版稅法呼應眾議院對再生能源採取的強硬立場，粉粹政府將抱持較溫和立場的期待，美國太陽能業者股價近來連日重挫，數檔個股跌幅甚至超過兩位數。

分析師認為，由於參議院的決定讓投資人措手不及，太陽能類股可能繼續下跌。

FTI顧問公司專攻再生能源的常務董事阿特拉馬佐格魯（Carter Atlamazoglou）說：「這不是世界末日，但情況看起來很不妙。業者面臨許多重大不確定性，從屋主到融資業者，住宅太陽能領域幾乎所有人都在觀望未來情勢會怎麼走。」

儘管對參議院法案措辭感到失望，產業領袖仍期盼藉由強調削減投資對經濟造成的衝擊，來避免走上破產一途。

太陽能產業協會（SEIA）執行長哈柏（Abigail Ross Hopper）17日在華府一場集會活動上說：「我們為生存而戰，這項法案無法讓美國取得能源主宰地位…光是住宅太陽能業，就有1,500家小型企業及逾25萬個工作機會處於險境。」

西維吉尼亞州太陽能安裝業者Solar Holler執行長康納特（Dan Conant）也說：「我們六個月後將跌落懸崖，成千上萬家企業必須在短短數月內徹底重塑商業模式，這絕對不可能辦到。」

乾淨能源業湧現破產潮，其實也可能對川普政府構成挑戰。

川普政府表示，壓低能源成本及協助創造就業將是優先要務。

美國 破產 再生能源

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