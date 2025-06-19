快訊

無需美國幫手！專家揭以國「軍事實力」：能獨自摧毀伊朗核設施

446戶摸黑！北市松山區晚間停電原因曝光 台電搶修估這時復電

美股期指下挫...破紀錄「三巫日」來臨 大盤恐再動盪

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
20日是所謂的「三巫日」，美國股市當天可能再度陷入動盪。路透
20日是所謂的「三巫日」，美國股市當天可能再度陷入動盪。路透

美國將直接支持以色列攻打伊朗的猜測不斷升溫，加上原油價格上漲對通膨的影響讓市場感到憂心，拖累美國股市期貨指數19日走跌。專家指出，隨著史上規模最大「三巫日」來臨，美股20日可能再度陷入動盪。

美股標普500指數期貨合約19日盤中跌0.9%，報5,978.5點，道瓊工業指數期貨也跌0.9%左右，那斯達克100指數期貨跌逾1%。由於19日適逢六月節假日，美股休市一天。

彭博資訊揭露美國高階官員可能準備在未來幾天攻擊伊朗，已導致交易員謹慎心態增溫。美國聯準會Fed）下修今年經濟成長預測並預估通膨上揚，也讓市場緊張不安。盛寶英國（Saxo UK）投資策略師威爾森（Neil Wilson）說：「如果美國真的發動攻擊，市場反射反應會很強烈，沒人想大舉做多。」

20日是所謂的「三巫日」，與股票、指數股票型基金（ETF）和指數掛鉤的選擇權合約當天到期，總規模超過6兆美元。可能是史上最高紀錄。值得注意的是，這次的選擇權到期日落在美國金融市場休市日隔天，道瓊市場數據顯示，這至少是2000年來頭一遭。

eToro美國投資分析師肯威爾（Bret Kenwell）說：「20日成交量可能很低，許多人周五或許會休假，把這個周末拉長，但三巫日通常是一整季成交量前幾高的日子。這天確實可能出現一些較奇怪走勢，市場可能稍微波動。」

通膨 聯準會 美股 美國 油價 指數 伊朗 以色列 Fed

延伸閱讀

與伊朗空戰邁入第7天 以總理：必消除核子、彈道飛彈威脅

從緊密盟友變成動武死敵 以色列、伊朗關係惡化全因一事

窗戶炸碎漫濃煙...醫院遭嚴重破壞 以防長下令：加強打擊伊朗

美恐參戰大規模轟炸伊朗？專家曝最壞後果：付沉重代價

相關新聞

8月有望降息？英國央行按兵不動 經濟學家這麼說

英國央行19日決定維持基準利率在4.25%不動，經濟學家預期央行8月舉行下次會議時，可能會再度降息。

追加20.2兆韓元預算！南韓將發放消費劵刺激經濟

南韓財政部19日宣布，由總統李在明主持的國務會議通過20.2兆韓元財政支出預算，將透過普發消費券等方式，振興國內消費以達...

美股期指下挫...破紀錄「三巫日」來臨 大盤恐再動盪

美國將直接支持以色列攻打伊朗的猜測不斷升溫，加上原油價格上漲對通膨的影響讓市場感到憂心，拖累美國股市期貨指數19日走跌。...

突破歐美電動車高關稅重圍 比亞迪逮住機會大舉進軍巴西

路透報導，中國大陸電動車大廠比亞迪（BYD）近年面臨內憂外患，不僅大陸車市價格戰廝殺激烈，外銷也踢到歐美高關稅鐵板。但比...

AI帶旺！SK海力士市值急拉 緊追韓股一哥三星

三星電子韓股市值王的寶座面臨風險，市值第二大的SK海力士受到外資追捧，股價一路飆升，兩者市值差距大幅縮小。

南韓驕傲怎麼了？三星人才紛出走 連主管也問「為何不去海力士」

南韓三星電子據傳已陷入人才流失困境，許多工程師跳槽至SK海力士（SK Hynix）等同業，反映工時過長、薪資低與職場文化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。