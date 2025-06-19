追加20.2兆韓元預算！南韓將發放消費劵刺激經濟

南韓財政部19日宣布，由總統李在明主持的國務會議通過20.2兆韓元財政支出預算，將透過普發消費券等方式，振興國內消費以達成刺激經濟的目標。

韓聯社指出，這是南韓今年第二次追加預算，也是李在明就職以來首次追加預算。南韓已於5月通過13.8兆韓元追加預算，該預算尚需經國會批准。南韓企劃財政部在聲明中說，「政府將透過促進消費、鼓勵投資及擴大建設支出，支持經濟復甦」。因經濟表現低迷，南韓經濟已連續四季接近零成長。

該部表示，為刺激私人消費，政府將注入10.3兆韓元，依據收入水平向每個人發放10至50萬韓元（約台幣2100元至10700元）不等的「消費券」。

企劃財政部第二次長林岐根說，「我們仔細研究受薪階級與小企業雇主的需求並確定可行項目，重點在於實用性」。

此外，南韓政府也擬撥款1兆韓元，發行價值8兆韓元折扣禮券，讓今年折扣禮券發行總額達破紀錄的29兆韓元。企劃財政部說，最新的政府補貼將讓折扣率由先前的7%至10％提高至15％。這些票券將流通在小型零售商與傳統市場，以刺激消費並幫助小型企業主。

為減輕長期高利率累積的債務負擔，政府擬撥款1.4兆韓元實施債務減免計畫，嘉惠107萬人。適用對象為欠款7年以上，金額低於5千萬韓元的無擔保個人債務，自僱人士亦包含在內。

至於判定無償還能力的貸款人，相關債務將註銷；償還能力若明顯低於未償還金額，透過債務重整最高減免80%的本金與10年分期償還。針對建設投資持續疲軟，南韓注入5.4兆韓元的流動資金；其中，3兆韓元為提供資金困難建設公司的財務支援。

韓聯社表示，紓困計畫目的為緩解持續的通膨與消費者信心長期低迷，尤以低收入戶為主。但隨著國債不斷上升，最新追加預算恐讓南韓連續3年出現稅收短缺。去年南韓財政赤字超過100兆韓元（約台幣2.15兆元）。