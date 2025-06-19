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8月有望降息？英國央行按兵不動 經濟學家這麼說
英國央行19日決定維持基準利率在4.25%不動，經濟學家預期央行8月舉行下次會議時，可能會再度降息。
CNBC報導，英國央行貨幣政策委員會的九名委員19日開會進行表決，其中六名委員選擇維持利率按兵不動，另外三名則選擇降息1碼。
18日公布的英國5月消費者物價指數（CPI）年增率達到3.4%，遠高於央行目標的2%。央行今年稍早原先預期通膨率第3季才會升至3.7%，且之後將開始冷卻到明年，但如今卻發生了央行未能預料到的美國總統川普的全球關稅政策，以及中東爆發的衝突情勢，通膨壓力可能加劇。
這些壓力加上英國低迷的成長率（4月經濟萎縮0.3%），導致央行在抉擇是否以及何時降息上立場艱難。
英國央行總裁貝利19日表示，儘管6月維持不變，但英國利率仍處在逐漸下行的趨勢中。同時，央行的貨幣政策聲明也強調，現在的貨幣政策並不在預設路徑上。
路透訪調經濟學家普遍預期，英國央行將在8月下次會議降息1碼，並在第4季再降1碼。
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