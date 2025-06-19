AI帶旺！SK海力士市值急拉 緊追韓股一哥三星

三星電子韓股市值王的寶座面臨風險，市值第二大的SK海力士受到外資追捧，股價一路飆升，兩者市值差距大幅縮小。

截至6月18日，晶片商SK海力士的市值達到179.45兆韓元（1,300億美元），突破三星電子市值353.99兆韓元的一半。

回顧去年7月10日，當時三星電子市值寫下524.15兆韓元的新高，SK海力士市值僅為173.99兆韓元，約為三星的三分之一。然而今年開年來，三星電子股價上漲12.4%，SK海力士則勁揚41.8%，大大拉近雙方的市值差距。

SK海力士近來股價大漲，外資扮演關鍵角色。該公司是韓國交易所今年來最受外資青睞的個股，淨買超1.63兆韓元，遠超第二名韓華航太的7,028億韓元。

市場分析師將這波動能歸因於SK海力士在高頻寬記憶體（HBM）領域的領導地位，這項技術在人工智慧（AI）時代至關重要。去年起，該公司已成為美國AI晶片龍頭輝達（Nvidia）的實質獨家HBM供應商。

信榮證券分析師朴相旭（Park Sang-wook，音譯）說：「儘管半導體產業下半年的不確定性仍高，但市場對SK海力士的HBM表現信心十足」。