聯準會按兵不動、中東緊張升高 亞股多收跌
美國聯邦準備理事會（Fed）示警總統川普貿易戰恐重燃美國通膨之火、抑制經濟成長之後，投資人同時關注以色列和伊朗衝突情勢演變，亞洲股巿今天多收跌，油價因中東局勢不安而飆漲。
法新社報導，地緣政治緊張局勢成為市場主要關注焦點之際，投資人聚焦聯準會昨天的會議，決策官員在總統川普大舉加徵關稅的背景下討論了貨幣政策。
聯準會一如預期地維持借貸利率不變，並在聲明中表示：「經濟前景不確定性已減少，但依然處於高位。」
聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）稱經濟「仍然穩健」，但同時表示「今年的加徵關稅可能會推高物價，並對經濟活動造成壓力」。
摩根資產管理公司（JP Morgan Asset Management）策略師許長泰（Tai Hui）說：「聯準會評估顯示經濟狀況良好，這與當前的經濟數據相符。不過，貿易政策、財政政策、以及川普政府政策所帶來的意外後果，正在導致今年下半年市場波動加劇。」
日股基準日經指數今天收跌1.0%，來到38488.34點。港股恆生指數收跌2.0%，來到23237.74點。上證指數收跌0.8%，來到3362.11點。
至於其他亞股，雪梨、台北、新加坡、威靈頓、雅加達、曼谷股市收跌；馬尼拉、首爾股巿收漲。
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