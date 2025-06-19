投資人注意！美股19日休市一天 原來是碰上這國定假日

美國股市今（19）日休市一天，原因是碰上美國聯邦假日「六月節」（Juneteenth），20日將恢復正常交易時段。

六月節又名「自由日」（Freedom Day）或「解放黑奴紀念日」（Emancipation Day），是為了紀念美國結束奴隸制度，以聯邦軍隊1865年進駐德州加爾維斯敦，確保所有奴隸獲得釋放的日子，做為紀念日。

雖然這個節日在2021年美國前總統拜登時期才被定為聯邦假日，在美國卻被視為行之有年的非裔美國人假日，數十年許多美國人都會自己紀念這一天。

除了股市外，美國各大銀行、郵局、政府機關和公立學校，19日也都休假一天。