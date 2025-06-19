瑞士央行降息至零利率 對未來實施負利率持開放態度

瑞士國家銀行（SNB，央行）19日降息至零利率，以避免美國關稅戰與中東衝突等亂局下的避險需求，過度推升瑞朗匯價。瑞士央行總裁施萊格爾（Martin Schlegel）並在決策會後表示，未來不排除將利率降至零以下的可能性。

SNB將基準利率調降1碼至0%，為近六次會議來第六度降息，符合市場預期。在2024年3月，瑞士利率仍有1.75%。

SNB將基準利率降至零，已接近回到負利率，在截至2022年9月的近八年期間，瑞士均實施負利率。SNB總裁施萊格爾已表示，如果瑞郎持續面臨升值壓力，在有必要的情況下，官員仍保有實施負利率的選項，儘管此舉普遍不受市場青睞。

施萊格爾19日重申，「我們永遠不能排除任何措施」，但他也保證不會輕易做出實施負利率的決定，「我們很清楚，負利率對經濟中的許多參與者都是挑戰，對存款戶、養老基金等也都是如此。」

瑞郎被視為避險資產，其匯價在全球動盪下強升，成為瑞士當局獨有的問題。瑞郎已因川普關稅政策帶來的不確定性走升，近期又受以色列空襲伊朗影響，進一步升值。

SNB的降息行動，有別於多數央行的觀望態度。聯準會（Fed）18日按兵不動，英國央行19日稍晚也可能跟進。歐洲央行（ECB）在多次降息後，也暗示將暫停調降利率。