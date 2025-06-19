快訊

台中市府贏了！環境部直接撤銷中火1800萬罰鍰 法院認定違法

美恐參戰大規模轟炸伊朗？專家曝最壞後果：付沉重代價

准了！金管會宣布通過永豐金、京城銀合併案

規避美晶片管制？傳陸企使用輝達伺服器訓練AI 馬國要查了

中央社／ 吉隆坡19日綜合外電報導
一家大陸公司可能透過使用馬國境內搭載輝達晶片的伺服器訓練人工智慧（AI）模型，規避美國對高階AI晶片的出口管制。（路透）
一家大陸公司可能透過使用馬國境內搭載輝達晶片的伺服器訓練人工智慧（AI）模型，規避美國對高階AI晶片的出口管制。（路透）

馬來西亞投貿部今天說，正在查證媒體報導一家大陸公司可能透過使用馬國境內搭載輝達晶片的伺服器訓練人工智慧AI）模型，規避美國對高階AI晶片的出口管制。

華爾街日報（The Wall Street Journal）報導，大陸工程師於3月攜帶包含資料的硬碟飛往馬來西亞，利用輝達（Nvidia）的先進晶片在馬來西亞資料中心建構AI模型。

報導說，這些工程師計劃將AI模型帶回大陸。

美國為維持技術競爭優勢，已嚴格管制向大陸出口先進半導體，包括美國科技巨頭輝達生產的晶片。

馬來西亞投資、貿易和工業部今天發表聲明指出，正在「與相關機構查證是否有違反任何國內法規情事」。

投貿部表示，根據馬來西亞法律，使用輝達和人工智慧晶片的伺服器不屬於受管制品，但只要任何政府根據各自國家的出口管制，需要監控敏感貨物交易的協助，馬來西亞都會合作。

聲明中說，馬來西亞的資料中心「可以自由做出自己的商業決策」，但另表示，無論是個人還是公司，規避出口管制都是非法的。

馬來西亞 輝達 華爾街日報 美國 半導體 伺服器 人工智慧 NVIDIA AI

延伸閱讀

降低對美依賴 中車企拚純國產晶片車 最快明年量產

贏家通吃 5大產業起漲不回頭

輝達進駐士林...新北議員憂交通衝擊 侯友宜：蘆社大橋一定要蓋

緯創4巨頭齊聚！攜手為竹北新總部揭幕 AMD、輝達都來了

相關新聞

南韓驕傲怎麼了？三星人才紛出走 連主管也問「為何不去海力士」

南韓三星電子據傳已陷入人才流失困境，許多工程師跳槽至SK海力士（SK Hynix）等同業，反映工時過長、薪資低與職場文化...

投資人注意！美股19日休市一天 原來是碰上這國定假日

美國股市今（19）日休市一天，原因是碰上美國聯邦假日「六月節」（Juneteenth），20日將恢復正常交易時段。

瑞士央行降息至零利率 對未來實施負利率持開放態度

瑞士國家銀行（SNB，央行）19日降息至零利率，以避免美國關稅戰與中東衝突等亂局下的避險需求，過度推升瑞朗匯價。瑞士央行...

規避美晶片管制？傳陸企使用輝達伺服器訓練AI 馬國要查了

馬來西亞投貿部今天說，正在查證媒體報導一家大陸公司可能透過使用馬國境內搭載輝達晶片的伺服器訓練人工智慧（AI）模型，規避...

TikTok翻版？ 跨境電商Temu疑傳個資回北京

母公司為拚多多(PDD Holdings)的跨境電商平台Temu，近幾年憑藉低價商品受到不少美國消費者歡迎，卻也引發未能...

一通電話讓泰國政府搖搖欲墜 股匯雙跌 大盤跌向五年谷底

泰國股市周四重挫，大盤指數逼近 2020 年 3 月以來最低收盤水準。執政聯盟第二大黨宣布退出聯合政府後，總理貝東塔政府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。