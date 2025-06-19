集邦：企業級SSD第1季售價下滑近20% 第2季好轉
市調機構集邦科技調查指出，第1季企業級固態硬碟（SSD）平均售價下滑近20%，影響前5大企業級SSD廠商第1季營收下滑，預期第2季情況可望逐步改善，廠商營收應可回升。
集邦科技發布新聞稿表示，新一代AI產品在組裝環節遭遇挑戰，以及北美地區長期累積的庫存有待消化，客戶大幅縮減訂單，是影響第1季企業級SSD產品跌價的主因。
集邦科技指出，第1季企業級SSD市場排名維持不變，三星（Samsung）維持第1大廠，SK集團居第2位，美光（Micron）居第3。
展望未來，集邦科技表示，隨著輝達（NVIDIA）新AI晶片出貨擴增，北美地區AI基礎建設的需求成長，加上中國雲端服務供應商不斷提高資料中心儲存容量，將為企業級SSD市場注入新動能，預期第2季市況將逐步改善，廠商營收也將回升。
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