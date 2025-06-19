集邦：企業級SSD第1季售價下滑近20% 第2季好轉

日本官方資料顯示，5月造訪日本的外籍旅客人數較去年同期大增21.5%，達到3,693,300人次，創歷來5月新高紀錄。最大客源市場是南韓，其次是中國大陸，再來是台灣。台灣已連續三個月成長，穩居第三名。

2025-06-19 12:15