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一通電話讓泰國政府搖搖欲墜 股匯雙跌 大盤跌向五年谷底

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
泰國總理一通爭議電話錄音19日引發反政府示威。美聯社
泰國總理一通爭議電話錄音19日引發反政府示威。美聯社

泰國股市周四重挫，大盤指數逼近 2020 年 3 月以來最低收盤水準。執政聯盟第二大黨宣布退出聯合政府後，總理貝東塔政府搖搖欲墜。

泰國曼谷SET指數一度重挫 2.4%，之後跌幅略為收斂。泰國曼谷SET指數今年來已下挫 23%，在全球主要市場表現最差。外資今年已賣超泰股 23 億美元。

貝東塔一通外洩的通話錄音引爆新一輪政治風暴，不僅遭到下台呼聲，還面對街頭抗議。

保守派的泰自豪黨率先宣布退出政府，理由是對總理喪失信任。由 10 個政黨組成的執政聯盟，至少還有另外三個政黨將在今天開會，考慮是否跟進。

在和柬埔寨前領導人洪森的通話中，貝東塔顯然批評泰國軍方在邊界爭議中的角色。她事後解釋，這番言論是為了降低區域緊張的說詞。

北卡羅來納大學亞洲研究名譽教授休伊森（Kevin Hewison）說：「他們陷入了嚴重麻煩。洪森送上這份大禮，讓極端保皇派有機可乘，也讓總理的處境極為艱難。」

花旗集團（Citigroup）泰國股票部主管 Bob Tachasirinugune 說：「政治不確定性升高導致市場出現直覺式賣壓，但實際發展反而可能帶來更明確的前景。若能重啟組閣，可望打破過去一年多政策癱瘓的僵局。」

今年以來，泰國股市面臨多重逆風，包括經濟成長放緩、潛在的美國關稅措施，以及居高不下的家庭債務，這些因素持續壓抑市場信心。

泰銖兌美元周四貶值0.7%，連續五個交易日走貶，邁向逾七周來最長連跌紀錄。

三星資產管理基金經理人  Alan Richardson 說：「正如泰國過去的政治事件，這將是一次不錯的買進機會。最終新政府將會出爐，市場也會回穩。」

總理 泰國 指數

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