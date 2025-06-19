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「全球百萬美元富豪」美2380萬人居首 台灣76萬人全球15強

中央社／ 蘇黎世18日綜合外電報導
圖為富豪示意圖。圖/ingimage
圖為富豪示意圖。圖/ingimage

瑞士銀行（UBS）今天發布報告顯示，美國去年有超過37.9萬人新晉百萬美元富豪，平均每天增加逾1000人；台灣百萬美元富豪近76萬人，為全球第15強，是新加坡的兩倍多。

根據瑞銀的「2025年全球財富報告」（2025 GlobalWealth Report），在金融市場表現樂觀推動下，2024年全球個人淨資產增加了4.6%，美洲個人淨資產增長超過11%。

報告指出，美國百萬美元富豪人數占全球近40%，有2380多萬人，名列第1，中國則以630多萬人排名第2。美、中囊括全球54%財富。

台灣百萬美元富豪（資產為新台幣3000萬元以上）為75.9萬人，全球排名第15，不僅高於香港的64.7萬人，也是新加坡的兩倍多。

此外，台灣成人平均財富過去5年增加35%，落在韓國44%和挪威41%之後，勝過中國的27%。但這份報告也顯示，台灣人的平均財富高於中位數。

台灣每名成人財富平均為31萬2075美元（約新台幣923萬元），排全球第15名，但以中位數來看，台灣每名成人的財富中位數為11萬4871美元（約新台幣339萬元），和新加坡、韓國一樣，皆為平均財富成長速度快於中位數。

在全球財富於2022年下滑之後，歐洲、中東和非洲2023年帶頭反彈。

根據報告，在包括中國大陸、香港和台灣的「大中華區」，2024年個人凈資產在10萬美元至100萬美元之間的人數占全球28.2%，領先其他地區，其次是西歐25.4%和北美20.9%。

然而，瑞銀的樣本顯示，全球大多數人的淨資產都低於百萬美元門檻，而逾80%成年人口的淨資產不到10萬美元。整體而言，個人淨資產達到百萬美元以上者僅占約1.6%。

瑞銀預期，未來5年，成年人口的人均財富將進一步增長，以美國為首，其次為大中華區。

資產 財富 美國

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