「最強蘋果分析師」郭明錤：明年將推出高價款摺疊iPhone

有「最強蘋果分析師」之譽的天風國際證券分析師郭明錤周三指出，蘋果（Apple）計劃最快明年開始生產折疊式 iPhone。

據CNBC報導，郭明錤指出，這款摺疊機可能採用三星顯示器的螢幕，三星顯示器預計明年為蘋果生產多達 800 萬片的摺疊螢幕。不過，包含機身轉軸等其他零組件仍未定案。郭明錤認為，這款機種將定位為高價產品。

郭明錤也強調，目前蘋果對摺疊 iPhone 的規劃尚未完全拍板，仍可能有所調整。

iPhone 是蘋果營收主力，2024 會計年度銷售金額達 2,010 億美元，占整體營收過半，毛利率亦居高不下。不過，iPhone 銷售額已在 2022 年見頂，蘋果持續尋求新切入點，吸引更多用戶換購高單價機種。

華為、三星等競爭對手早在 2019 年便陸續推出摺疊智慧手機，訴求提供平板級的螢幕尺寸，同時保有可放入口袋的便利。不過目前摺疊機仍面臨一些硬體瓶頸，例如螢幕摺痕等問題尚未完全解決。

市調機構 TrendForce 去年指出，具摺疊功能的手機在整體智慧手機銷售中占比僅 1.5%。另一研究機構 Counterpoint 今年初則表示，摺疊手機市場在 2024 年僅成長約 3%，並預測 2025 年可能進一步萎縮。