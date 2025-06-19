微軟傳要再裁員6千人 這波集中在銷售職位

微軟（Microsoft）傳出計劃裁員數千人，這波人力精簡特別集中在銷售部門。彭博新聞說，這是微軟在人工智慧（AI）領域支出大增之際，最新的削減員工措施。

知情人士向彭博透露，這次裁員預計將在下個月初微軟會計年度結束後宣布。影響到的職位不只限於銷售團隊，具體實施的時間也仍可能調整。

微軟對此拒絕置評。

微軟上個月已經進行過一輪6,000人的裁員，當時受影響的主要是產品與工程職位，銷售和行銷等面對客戶的職位基本沒有受到影響。而在4月，微軟告知員工，公司計劃使用第三方公司來處理更多針對中小客戶的軟體銷售工作。

微軟已曾表示，會定期重新評估公司組織架構，以確保資源投入有助於成長。隨著微軟在伺服器和資料中心投入數百億美元資金，公司高管已向華爾街承諾並示警員工，公司會嚴格控制其他領域的支出。

截至2024年6月底，微軟員工數為22.8萬人，其中4.5萬名員工是負責銷售和行銷。微軟經常在6月左右、近公司會計年度結束時，重組團隊並宣布其他變動。