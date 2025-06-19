台積電ADR小跌0.2% 較台北交易溢價縮為19.6%

台積電ADR周三（18日）小跌0.2%，收在213.50美元，較台北交易溢價19.6%。

美國股市三大指數收盤漲跌互見。標普500指數幾乎持平，回吐了先前漲幅。聯準會（Fed）主席鮑爾在利率會議後表示，隨著美國總統川普的關稅影響滲透到消費者，物價預計將在夏季上升。

周三道瓊工業指數下跌44.14點或0.10%，收在42,171.66點；標普500指數微跌1.85點或0.03%，收在5,980.87點；那斯達克指數上漲25.18點，或0.13%，收在19,546.27點。

費城半導體指數上漲0.5%，輝達（NVIDIA）漲0.9%。

台灣加權股價指數周三上漲145.14點收在22,356.73點。台積電漲近1%，收在1,055.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 153.55 +0.68 148.00 3.75

中華電 CHT 136.49 +0.81 137.00 -0.37

台積電 TSM 1,262.08 -0.19 1,055.00 19.63

聯電 UMC 48.89 +1.22 48.30 0.09

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價