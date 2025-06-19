美股收盤／三大指數漲跌互見 Fed偏鷹表態攪動市場

美國股市三大指數周三（18日）收盤漲跌互見。標普500指數幾乎持平，回吐了先前漲幅。美國聯準會（Fed）主席鮑爾在利率會議後表示，隨著美國總統川普的關稅影響滲透到消費者，物價預計將在夏季上升。

周三道瓊工業指數下跌44.14點或0.10%，收在42,171.66點；標普500指數微跌1.85點或0.03%，收在5,980.87點；那斯達克指數上漲25.18點，或0.13%，收在19,546.27點。

費城半導體指數上漲0.5%，輝達（NVIDIA）漲0.9%，台積電ADR小跌0.2%。

聯準會18日一如預期維持利率不變。在聲明中，決策官員維持了今年降息兩次的預期，但有越來越多的人預期不會降息。此外，官員們還略微放緩了降息的預期步伐，呈現出在2026年和2027年各降息25個基點的預期。

鮑爾發表講話之前，美股原是溫和走高。直到Fed發布的聲明後，才動搖了市場對該央行今年將兩次降息的信心。鮑爾在談話中，再就通膨發出警告，進一步打壓了市場情緒。

Spartan Capital Securities首席市場經濟學家卡帝羅（Peter Cardillo）說：「他（鮑爾）說得很清楚，在他們確定關稅對通膨的影響之前，他不會改變貨幣政策。」

Karobaar Capital投資長Haris Khurshid認為，鮑爾選擇了穩當的做法，「他們目前仍維持年內兩次降息的預測，但顯然受到了關稅和頑固通膨的困擾。不急於行動」。

Northlight Asset Management的Chris Zaccarelli也指出，「他們（聯準會）顯然處於觀望狀態」，「他們正在觀望關稅是否推升通膨，或者就業市場是否開始趨弱 —— 其雙重使命中哪個先被觸發，或將影響他們的政策取向」。

投資人另也在密切關注中東局勢的發展，部分人士擔心美國可能會更直接地介入以色列和伊朗的空戰。

伊朗最高領袖哈米尼拒絕了川普提出的無條件投降要求。川普則是說，他的耐心已經耗盡，但他沒有表明下一步將採取什麼行動。

標普500在周三以能源類股領跌，而資訊科技類股漲幅最大。個股表現方面，穩定幣發行商 Circle Internet股價大漲了33.8%，因為美國參議院通過了一項法案，為與美元掛鉤的加密貨幣，也就是穩定幣，建立了監管架構。鋼鐵製造商紐克（Nucor Corporation）則是在第2季度獲利預期優於預期後，股價上漲了3.3%。

周三稍早美國公布的首次申請失業金人數數據，顯示上周新申請失業金的美國人數量有所下降，但仍持續在6月勞動力市場進一步喪失動能的水準。