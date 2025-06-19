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國際油價小幅走高 金銀走低 銅價微跌

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

國際油價經歷震盪後小幅走高，川普態度加深美國可能加入中東衝突的臆測。銅價微跌，現貨黃金走低。以下是整理自彭博的商品行情：

油價小幅走高

西德州中級原油（WTI）上漲0.4%，收於每桶75美元上方，創下1月以來的最高收盤價。市場在3美元的漲跌幅度之間波動，受到以伊衝突事態發展的影響。

CIBC Private Wealth Group高級能源交易員Rebecca Babin說：「隱含波動率持續上升，表明潛在的市場焦慮情緒依然高漲，儘管這並未完全反映在價格上。」

TankerTrackers.com的早期數據顯示，自襲擊發生以來，伊朗大幅增加了出口，並且海峽並未出現重大中斷。與此同時，美國國內原油庫存上周減少逾1100萬桶。

紐約市場7月交割的WTI原油上漲0.4%，報每桶75.14美元；布蘭特原油期貨上漲0.3%，報每桶76.70美元。

現貨黃金走低

現貨黃金走低，聯準會（Fed）主席鮑爾在記者會強調關稅引發的不確定性後，美元上漲。

截至紐約時間下午5點，黃金現貨下跌0.6%，報每英兩3369.38美元；白銀現貨下跌1%，報36.7347美元。

銅價微跌

「目前基本金屬似乎暫時對局勢免疫，因為它們更多是基於自身基本面在交易，」Marex Capital Markets金屬分析師Ed Meir接受採訪時表示，「不過，如果中東危機持續或進一步惡化，並且油價長期持續上漲，那麼我認為金屬市場將面臨壓力，因為這將推高生產成本」。

截至收盤，LME銅期貨下跌0.1%，報9655.5美元/噸。

黃金 油價

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