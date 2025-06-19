Fed 決策／聯準會按兵不動 年底前仍預料降息兩次

聯準會（Fed）官員周三決議維持利率不變，也表明不急於調整，但仍預料今年下半年會降息兩次。

儘管川普總統在決策公布前就先發難，要求Fed大幅降息1至2.5個百分點。Fed這次將政策利率仍維持在4.25%到4.5%區間。

FOMC也發布最新經濟預測，這是自美國總統川普4月宣布大規模關稅措施以來，首度更新展望。預測顯示，今年經濟成長將轉弱、通膨和失業率雙雙升高。Fed主席鮑爾重申，央行「有足夠空間觀望，等更多經濟線索明朗，再來決定是否調整政策立場」。

這次的利率預測凸顯19位與會官員意見分歧。當中有10人預料今年至少會降息兩次，這個比率較3月略少，另外有兩人預期今年會降息一次；至於預估全年都不會降息的官員則增加到七人，高於三月時的四人。

鮑爾表示，由於美國經濟表現仍算穩健，Fed有時間觀察再決定下一步。他在記者會上說：「我們過去沒有碰過這樣的情況，對於自己的預測能力，必須心懷謙卑。」他坦承，在經濟變數這麼大的情況下，「沒有任何人對自己的利率路徑預測有多大把握」。

鮑爾說：「接下來有很多種可能，通膨未必會如我們預期那樣發展，勞動市場是否轉弱也還有變數。」

川普在Fed會議前於白宮受訪時，再次砲轟鮑爾。他說：「坦白講，Fed現在有個笨蛋在當家。」這也是他繼上個月在白宮和鮑爾會面後，持續發動人身攻擊。

川普說：「對他兇也好，對他好也好，怎麼做都沒用。」

但在這次會議前，許多官員都表態傾向按兵不動一陣子，觀察川普經濟政策對通膨和整體經濟的影響再說。

會後聲明刪除上次提到「失業上升和通膨升溫的風險已經升高」一句，同時指出，經濟前景的不確定性「已經減緩但仍然偏高」。

在最新經濟預測中，Fed官員將2025年底通膨中位數預測值從2.7%調升至3%；明年經濟成長率預測則從1.7%下修至1.4%。