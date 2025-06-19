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巴西宣布擺脫禽流感 將與各國洽談恢復家禽外銷

中央社／ 聖保羅18日專電

巴西農牧部今天宣布擺脫高致病性禽流感（HPAI）疫情，並通知世界動物衛生組織（WOAH）結束從5月22日開始的衛生真空期。巴西將與各國談判逐步恢復出口相關產品。

巴西南大河州蒙特內格羅市（Monte Negro）一間家禽農場，5月16日發現巴西首例商業養殖禽流感病例後，巴西出口商的銷售被停。

農場消毒工作結束後，農牧部長法瓦羅（CarlosFavaro）宣布巴西進入為期28天的衛生真空期（病毒潛伏期），這段期間如果商業農場沒有發現其他病例，巴西就可以宣布擺脫禽流感。

巴西是全球最大雞肉出口國，自蒙特內格羅市爆發禽流感疫情以來，大約80個國家地區全面或局部禁止進口巴西禽肉。隨著宣布擺脫禽流感，巴西政府希望買家解除封鎖或減少限制區域。

法瓦羅強調，巴西將與各國談判逐步恢復相關產品出口。

巴西動物蛋白協會（ABPA）主席桑丁（RicardoSantin）表示，宣布擺脫禽流感對加快談判和恢復巴西雞肉出口非常重要。

巴西農牧部重申，禽流感不是通過食用禽肉和蛋類傳播，巴西從未出現過人類禽流感病例。

自2023年以來，巴西已調查4000多起疑似禽流感病例，確認174例病例，多數為野生鳥類（168例），一般家禽5例，商業農場養殖1例（蒙特內格羅市）。

禽流感 巴西

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