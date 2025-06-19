Fed 決策／ 鮑爾仍然偏鷹 五要點一次看

聯邦公開市場委員會（FOMC）周三利率決策和聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）記者會的五大重點摘錄如下：

1. 暫且觀望等待後續數據

如市場預期，Fed連續四次會議維持聯邦基金利率在4.25%至4.5%區間不變。無論是會後聲明還是鮑爾本人的說法，都強調決策官員傾向暫時觀望，等待後續經濟數據表現再做判斷。

2. 關稅影響今夏逐步顯現

關稅議題成為Fed最新經濟預測和記者會的核心。Fed官員上修通膨預測、調降經濟成長預測。鮑爾表示，大多數官員預期關稅帶來的影響會在今年夏天後段逐步顯現。

3. 「點狀圖」仍預測今年再降息兩次

儘管如此，委員會成員的利率預測中值仍預估今年會降息兩次，和3月的展望一致。鮑爾對於記者追問利率走勢時，並未給出明確說法，並補充，目前沒有任何一位委員對未來利率路徑有高度把握。

4. 中東衝突未必增加能源價格壓力

鮑爾也指出，雖然中東衝突持續，但美國現在對該地區石油的依賴程度已大幅下降，因此未必會讓能源價格長期承受太大壓力。

5. 美金融市場反應不大

Fed會後聲明發布時，美國公債價格一度衝高，但在鮑爾警告關稅引發的經濟不確定性和通膨風險會繼續干擾聯儲會寬鬆貨幣政策的努力後，漲幅收斂，各天期公債殖利率均下跌，但跌幅不到2個基點。標普500指數漲幅也消退，標普500指數平盤作收。美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.1%至98.875。