Fed 決策／6月18日政策會議聲明全文

美國聯準會（Fed）6月18日政策會議後的聲明全文如下：

(粗黑體為更動或新增處)

儘管淨出口波動影響了數據，最近的經濟指標表明，經濟活動繼續穩步擴張。失業率仍然偏低，而勞動市場條件仍然紮實。通膨稍微偏高。

委員會尋求實現充分就業和2%的較長期通膨目標。有關經濟前景不確定性已經減緩但仍然偏高，委員會正在關注其雙重職責兩方面的風險，並判斷失業上升和通膨升溫的風險已經升高。

為支持其目標，委員會決定維持聯邦資金利率目標區間在4.25%~4.5%。考慮對聯邦資金利率目標區間額外調整的幅度和時機時，委員會都將仔細評估最新公布的數據、不斷變化的前景以及風險的平衡。委員會將繼續減少持有的美國公債、機構債和機構抵押貸款證券（MBS）。自4月起，委員會將放緩縮減證券持有規模的步調，把美國公債的每月贖回上限從250億美元調降至50億美元。機構債與機構抵押貸款證券（MBS）的每月贖回上限則維持在350億美元。委員會堅決致力於支持充分就業並讓通膨率回歸2%的目標。

在評估適當的貨幣政策立場時，委員會將繼續關注新公布的訊息對經濟前景的影響。如果出現可能阻礙委員會目標實現的風險，委員會將隨時準備好把貨幣政策立場調整成適合的情況。委員會的評估將把廣泛訊息納入考量，包括勞動市場狀況、通膨壓力與通膨預期等方面的指標，以及金融與國際形勢的發展。