經濟快評／Fed 會議仍維持「鷹派」立場

美國聯準會（Fed）聯邦公開市場委員會（FOMC）18日會議決定維持利率不變，完全符合預估；會後聲明中有3處文字改動，但意向並不明顯；重點是利率預測「點陣圖」顯示決策官員的立場比3月時明顯偏向「鷹派」。

首先在會後聲明中，仍維持「失業升高與通膨升高的風險都提高」的說法。第一處改變是將「近月來失業率穩定在低水準」，改成「失業率仍低」。推敲其中的微言大義，似乎是暗示從長期來看，失業率仍處於低水準，但已不再是穩定於低水準。

第二，對於經濟展望的不確定性方面，原先是表示「經濟展望的不確定性已進一步增加」，這次改成「經濟展望的不確定性已下降，但仍然很高」。這項改變，似乎與實際情況不符；不僅關稅政策仍然反覆不定，現在又平添中東戰局一項重大的不確定性。

第三，也是最重要的一處改變，就是將上次聲明中提到的「判斷失業升高與通膨升高的風險都提高」這半句話，這次已被刪掉，這也與實際狀況不符，其中涵義同樣令人費解。可能的原因，是Fed無義再暗示「停滯膨脹」的風險。

另外在經濟預測方面，決策官員下修經濟成長及就業預測，並微幅上修通膨預測；調整的方向皆屬合理，問題在於預測的精準度如何。

最受關注的是利率預測「點陣圖」。19位決策官員中，雖有10人預測今年至少降息2碼，但預測最多只降息1碼的人數從8人增加到9人，尤其是預測完全不降息的人數由4人增加到7人，顯示「鷹派」聲勢進一步增強，也凸顯出決策官員並未理會川普的降息要求。