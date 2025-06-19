稱美國經濟持穩 聯準會仍維持利率不降息

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國聯準會主席鮑爾。（路透）
美國聯準會主席鮑爾。（路透）

美國聯準會（Fed）18日召開利率決策會議，主席鮑爾（Jerome Powell）會後表示，聯準會決定維持利率；這項決定符合市場普遍預期。

盡管面對美國總統川普多次施壓，呼籲至少降息一個百分點，川普更在聯準會做出決策前夕再度批評鮑爾愚蠢，是「慢郎中」（too late），但聯準會仍不為所動，再度做出維持利率不變的決定。

鮑爾在會後坦言說，雖然不確定性因素升高，但美國的經濟位於堅實的位置，不但失業率維持在低點、勞動市場接近頂點，通膨也大幅降低，不過聯準會仍決定維持利率政策，認為這樣的貨幣政策，有助於面對接下來可能出現的經濟發展。

川普在聯準會公布前夕即預測聯準會不會降息，並認為鮑爾討厭他；川普也說，等到鮑爾明年任期結束，他不會重新任命鮑爾。

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