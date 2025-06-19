英特爾晶圓製造部門 傳全球裁員2成、約萬名員工

媒體報導，英特爾（Intel）傳出計畫七月起對晶圓製造部門裁員多達百分之廿人力，估計影響全球約一萬名員工，將衝擊英特爾的核心事業之一。

美國「俄勒岡人報」引述英特爾內部文件報導，英特爾製造業務副總裁錢德拉賽卡蘭（Naga Chandrasekaran）十四日向員工發送電郵表示，計畫裁員幅度為百分之十五至廿，多數裁員將在七月進行，「這些是艱難決定，但對公司解決支出方面的挑戰和當前財務狀況卻是必要。這會對每個人都帶來痛苦」。

俄勒岡人報指出，該報取得的電郵副本獲得四名員工證實其真實性。英特爾不願評論這篇報導，重申該公司「在完成這項重要工作之際，會關懷員工並採取尊重態度」。

英特爾執行長陳立武三月上任，四月宣布即將裁員，上周通知工廠員工，七月將裁減人力。根據監管文件，英特爾截至去年底擁有約十萬八千九百名員工。

科技媒體Tom's Hardware指出，英特爾在全球十處擁有十五座晶圓廠。英特爾並未透露生產和相關服務部門的具體員工數，但表示約半數員工負責製造或相關服務，其餘一半分布在研發、設計、銷售、行政、客戶、資料中心等部門。英特爾其他部門今年也將面臨類似百分之十五至廿的裁員幅度。

晶圓製造部門涵蓋一系列職位，從產線技術員到專精於微處理器新一代技術研發的高階研究人員。據分析，假設英特爾約百分之五十的員工參與晶圓廠運營，這代表約五萬四四五○人。如果晶圓製造部門裁員百分之十五至廿，代表全球將裁員八一七○到一萬八九○人。

俄勒岡人報說，這些裁員將波及英特爾在全球的工廠，但對俄勒岡州的影響可能尤其大，該州是英特爾製造重鎮，在當地雇用兩萬人。

英特爾去年已在全球裁員一點五萬人，因應長期營收下滑、前景黯淡的挑戰，原因是ＰＣ與資料中心市場競爭加劇，以及英特爾未能研發出先進晶片來獲取ＡＩ市場商機。

英特爾去年透過裁員、自願離職、提早退休及遇缺不補等方式削減人力。針對這次人力精簡，英特爾表示不會提供自願離職，而是依據投資優先順序與員工個人績效決定裁員對象。