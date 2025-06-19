以伊衝突加劇 航運業避開荷莫茲海峽

經濟日報／ 編譯葉亭均季晶晶／綜合外電

以伊衝突加劇，全球最大航運協會表示，一些船東已選擇避開荷莫茲海峽，反映航運業的不安。

以伊戰爭進入第五天，船東在紅海和荷莫茲海峽特別謹慎。代表全球船運業者的波羅的海國際航運公會（Bimco）安全主管拉森表示，以伊衝突正在升級，引發船運業者擔憂，導致行經這一區域船隻數量「略有下降」，「不同船東情況和風險承受能力差異很大。目前看來，多數船東選擇繼續航行，有些似乎選擇放棄」。

拉森表示：「在安全威脅加劇期間，運費和船員工資通常會上漲，這為一些人冒險穿越衝突地區提供經濟動力…幾個世紀以來，正是這樣機制，在衝突和戰爭中支撐著全球貿易。」

標普全球市場財智公司海事與貿易副總裁蒂爾斯維爾也表示，有跡象顯示，航運業者近幾天開始「避行」荷莫茲海峽。

德國貨櫃航運業者赫伯羅德（Hapag-Lloyd）的發言人說，荷莫茲海峽威脅等級依然重大，儘管目前穿越這一水道不會遇到任何更大問題，但也承認情況可能會在「很短」時間內發生變化。

羅德 標普 德國

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