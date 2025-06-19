英特爾瘦身 晶圓製造部門擬砍萬人

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

英特爾（Intel）傳出計劃下月起將在晶圓製造部門裁員多達20%人力，估計影響全球約1萬名員工。

「奧勒岡人報」引述英特爾內部文件報導，英特爾製造業務副總裁錢德拉賽卡蘭（Naga Chandrasekaran）14日向員工發送電郵表示，計劃裁員幅度為15%-20%，多數裁員將在7月進行，「這些是艱難決定，但對公司解決支出方面的挑戰和當前財務狀況卻是必要」。  

報導也說，這些裁員將波及英特爾在全球的工廠，但對奧勒岡州的影響可能尤其大，該州是英特爾製造重鎮，在當地僱用2萬人。

英特爾執行長陳立武3月上任，4月宣布將裁員，上周通知工廠員工，7月將裁減人力。根據監管文件，英特爾截至去年底擁有約10.89萬名員工。

科技媒體Tom's Hardware指出，英特爾全球10處有15座晶圓廠。英特爾並未透露生產和相關服務部門員工數，但表示約半數員工負責製造或相關服務，其餘一半分布在研發、設計、銷售等部門。英特爾其他部門今年也將面臨類似15%-20%的裁員幅度。

裁員 英特爾 晶圓廠

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