英通膨升至3.4% 央行警戒

英國最新通膨率出爐，5月消費者物價指數（CPI）年增3.4%，符合英格蘭銀行（央行）預期，但仍居一年多高點。同時，地緣衝突導致能源價格上漲，也增添不確定性。市場普遍預估，英國央行19日的利率決策將維持按兵不動。

英國國家統計局18日公布，上月CPI年增3.4%，符合路透經濟學家預估，但略高於彭博經濟學家預期的3.3%。通膨上升的壓力主要來自食物價格，與一年相比上漲4.4%，寫一年多來最大增幅，尤對低收入家庭帶來衝擊。

作為英國央行重要參考指標的服務業通膨，則由4月的5.4%，降溫至4.7%，符合央行5月時預估的數值。

隨著以色列及伊朗的衝突邁入第六天，油價在一周內就大漲了約14%，採取「謹慎」降息措施的英國央行，可能會加倍強調此一修辭。

央行5月時預測，通膨將在今年稍晚攀升至3.7%左右的高點。