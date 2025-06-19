美初領失業金人數 居高不下

美國上周首次請領失業金人數小幅下滑，但仍逼近八個月最高水準，顯示勞動市場動能進一步減弱。美國5月新住宅開工數則降至五年低點，反映待售房屋庫存高漲與高房貸利率削弱開工動機的影響。

美國勞工部18日公布，6月14日當周首次請領失業補助人數減少5,000人至24.5萬人，符合經濟學家預估；波動較平緩的四周移動平均值上升至24.55萬人，是2023年8月以來最高。由於19日適逢美國六月節假日，美國勞工部提前一天公布這份報告。

隨著勞動市場逐漸降溫，美國初領失業金人數過去兩個月整體而言持續上升。展望未來，由於一些州的非教職員工具備在夏季學校放假期間申請失業救濟金的資格，首次請領失業救濟金人數可能維持在高點。

另據同日出爐的官方數據，美國上月新屋開工數下滑9.8%，換算成年率為126萬戶，低於經濟學家預估的135萬戶，是2020年5月以來最低。