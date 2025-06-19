日本出口衰退 八個月首見

受美國關稅打擊全球貿易影響，日本5月出口出現八個月來首見頹勢，可能導致第2季經濟再陷萎縮，形成技術性衰退。

財務省18日公布，5月出口年比下滑1.7%，主要反映汽車、鋼鐵和燃料出口減少；市場原估下降3.7%。進口則因原油和燃煤等減少，也下滑7.7%。貿易收支連兩個月逆差，且擴大至6,376億日圓（44億美元）。

受汽車出口大減24.7%影響，日本5月對美整體出口下滑11.1%，進口也減少13.5%，貿易順差為4,517億日圓，為五個月來首次縮減。日本對中國大陸出口也下滑8.8%，對歐洲則成長4.9%。

出口下滑和貿易逆差擴大，加深外界對日本第2季經濟恐再度萎縮的疑慮。由於通膨增幅仍領先薪資，日本國內消費已持續疲弱。

日本目前面臨美國總統川普對日本進口汽車及零組件加徵的25%關稅，以及對其餘日本貨品一律課徵的10%基準稅，還有6月初加倍至50%的鋼鋁稅率。