日本出口衰退 八個月首見
受美國關稅打擊全球貿易影響，日本5月出口出現八個月來首見頹勢，可能導致第2季經濟再陷萎縮，形成技術性衰退。
財務省18日公布，5月出口年比下滑1.7%，主要反映汽車、鋼鐵和燃料出口減少；市場原估下降3.7%。進口則因原油和燃煤等減少，也下滑7.7%。貿易收支連兩個月逆差，且擴大至6,376億日圓（44億美元）。
受汽車出口大減24.7%影響，日本5月對美整體出口下滑11.1%，進口也減少13.5%，貿易順差為4,517億日圓，為五個月來首次縮減。日本對中國大陸出口也下滑8.8%，對歐洲則成長4.9%。
出口下滑和貿易逆差擴大，加深外界對日本第2季經濟恐再度萎縮的疑慮。由於通膨增幅仍領先薪資，日本國內消費已持續疲弱。
日本目前面臨美國總統川普對日本進口汽車及零組件加徵的25%關稅，以及對其餘日本貨品一律課徵的10%基準稅，還有6月初加倍至50%的鋼鋁稅率。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言