美期貨押注 鮑爾下台Fed就降息

聯準會預定美東18日下午2時（台灣19日凌晨2時）公布利率決策，市場認定這次仍將按兵不動。彭博資訊報導，美國利率交易員已累積創紀錄的期貨押注，認為在主席鮑爾任期於2026年5月結束後，聯準會（Fed）將改採更溫和的立場，也就是立即且快速降息。

相關押注的交易量16日改寫紀錄高點，17日繼續攀高。利率交易員押注的是無論美國總統川普任命誰接替鮑爾，聯準會幾乎都會立即降息。聯準會新主席上任後的第一場決策會議預定2026年6月舉行。

川普幾個月來一直在敦促鮑爾降低借貸成本，儘管Fed官員再三暗示，他們計劃繼續靜觀其變，密切關注關稅政策將如何影響通膨。

與擔保隔夜融資利率（SOFR）相關市場的期貨押注不斷升溫，該利率密切追蹤聯準會的政策前景。自川普本月表示，很快將宣布由誰繼任鮑爾以來，這種押注的勢頭日漸強勁。

標準銀行G10策略主管巴洛在報告中寫道，川普可能會選擇一個明顯更傾向於寬鬆貨幣政策的人來接班，儘管這可能會使他的選擇更難通過國會這一關。

路透報導，距離鮑爾任期結束還有近一年時間。投資者表示，在此之前宣布他的繼任人選，可能引起市場的極大不安，主要是因為聯準會可能出現一位「影子」主席，在貨幣政策上的觀點可能與現任主席相左，這勢必引發混亂。聯準會的獨立性對其正常運作至關重要，任何被認定為受川普控制的人選，都會令華爾街擔憂。

聯博首席美國經濟學家威諾格雷表示，無論誰獲任命，關鍵在於要觀察他們是否被視為是受到政治任命，「我指的是那些觀點會隨著總統的突發奇想而改變的人」。

Ritholtz財富管理公司市場策略長考克斯表示，市場希望Fed主席能「全神貫注於」經濟平衡及其雙重職責，「任何一位華爾街人士都會告訴你，Fed的獨立性是市場的黃金法則；悖離此法則可能會引發一系列問題」。

瑞銀全球財富管理美洲資產配置主管德拉赫表示，如果未來將公布一個不合常規的Fed主席繼任人選，可能會為市場帶來風險。