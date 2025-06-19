美兩大食品廠宣布 2年後停用人工色素

食品大廠卡夫亨氏集團（Kraft Heinz）和通用磨坊（General Mills）17日雙雙宣布，旗下的美國產品將在兩年後停止使用人工色素。這也堪稱是美國衛生部長小甘迺迪的一大勝利，他大力反對這類添加物，稱之為「有毒化合物」。

美國包裝食品公司中，卡夫亨氏與通用磨坊是宣布全面停用人工色素的兩家最大型業者，人工色素是從石油提煉出來的綜合添加劑。衛生部和食品與藥物管理局（FDA）4月表示，將與食品生產商合作，在2026年底前逐步淘汰人工色素。

卡夫亨氏表示，在美國出售的產品將在2027年底前，全面停用人工色素。這些添加物用於該公司的部分飲料與甜點品牌，像Kool-Aid飲品、Jell-O果凍、Jet-Puffed棉花糖等。

卡夫亨氏表示，目前行銷美國的產品，近90%不含人工色素，旗下義大利起司通心粉2016年起不再使用人工色素；蕃茄醬也一向未添加色素。倘若產品顏色不影響消費者體驗，將完全棄用，其他狀況下將以天然色素取代，倘若沒有天然染料，將研發新型色素。

小甘迺迪在X平台發文讚賞卡夫亨氏，「呼籲更多業者跟進，把美國家庭的福祉放在第一位。」

通用磨坊隨後跟進，宣布學校供應的早餐穀片和食品，將在明年夏天前停用人工色素，2027年底前旗下美國零售產品將全面棄用。目前通用磨坊添加人工色素的產品包括Lucky Charm穀片等。另外，多力多滋和奇多生產商百事公司（Pepsi）也說，未來幾年將提供採用天然染料的產品選項。

食藥局允許添加數種從石油提煉的食用人工染料，讓食品和飲料顏色更鮮艷，以吸引消費者。但政府和非營利組織長年對此抱持疑慮，擔心對人類和動物健康有不良影響，有可能引發癌症，或造成兒童神經行為問題，如過動、注意力無法集中等。

食藥局1月已宣布，2027年底前食品禁用3號紅色素，因為糖果、蛋糕和某些藥品所含的紅色素讓實驗老鼠罹癌。