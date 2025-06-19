OpenAI執行長爆料：Meta開1億美元 挖角AI人才

OpenAI執行長奧特曼透露，Meta為了打造一支頂尖AI團隊，試圖挖角他的員工，甚至開出高達1億美元簽約獎金、以及金額更高的薪酬方案等優渥條件。

奧特曼在podcast節目「Uncapped」中說：「太瘋狂了。」「他們（Meta）開始向我們團隊的許多人提出極可觀的薪酬方案，像是1億美元簽約獎金，或是超過這金額的年薪。」他說，雖然Meta試圖從OpenAI挖角「很多人」，「但迄今我們最優秀的人中沒有人決定接受這些條件。」

Meta執行長祖克柏近期親自為一支新的「超級智慧」團隊徵才，向頂尖AI人才開出高額薪酬方案。上周，Meta宣布對Scale AI投資143億美元，並延攬該公司執行長汪滔加入這支團隊。Meta據傳也已從Google挖走 DeepMind的首席研究員雷伊（Jack Rae）。

對於為何員工會拒絕這些誘人條件，奧特曼自有一套理論，「Meta有許多令我敬重之處，但我不認為他們是一家擅於創新的公司」。