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川普：鮑爾這蠢貨肯定不會降息 Fed應該一口氣降息10碼

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國總統川普（左）直接砲轟鮑爾是個蠢貨。圖為檔案照。 路透
美國總統川普（左）直接砲轟鮑爾是個蠢貨。圖為檔案照。 路透

隨著聯準會（Fed）最新利率決策即將出爐，美國總統川普18日再度猛批Fed主席鮑爾「愚蠢」，並呼籲Fed應該一口氣降息2.5個百分點。

在白宮外受訪時，川普直接指名道姓砲轟鮑爾，「我們這有個蠢貨。老實說，你（鮑爾）今天可能也不會降息」，「歐洲已十度降息，我們一次都沒降。我想他（指鮑爾）行事都是出於政治算計。我不知道，他就是個搞政治操作的人，也並不聰明，他害美國付出鉅額代價。」

川普還戲謔地說到：「我可以指派自己在Fed任職嗎？我的表現肯定會比這些官員好得多。」他說，鮑爾任期一屆滿，就會走人。

鮑爾 川普 Fed

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