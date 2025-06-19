亞洲家族企業傳承 規劃不足

滙豐昨（18）日發布《亞洲家族企業：傳承規劃促進和諧》報告，深入分析亞洲企業家對企業與財富傳承的準備情況。報告指出，雖多數企業主希望由家族成員接棒，但真正落實傳承規劃比率仍偏低，反映意願與行動之間存在明顯落差。

調查顯示，全球有78%企業家期望由家族成員繼承企業，但其中超過半數（52%）尚未展開具體規劃。在亞洲市場中，尤其以台灣、中國大陸與香港的企業家規劃不足最為顯著，約有三分之二受訪者坦言尚未針對退休或企業接班訂立明確方案。

報告顯示，不同地區對於接班方式及退出策略態度差異顯著。印度有79%企業家傾向由家族成員接班，台灣為61%，而香港僅44%。相對地，台灣（27%）、中國大陸（25%）與香港（29%）企業主對「出售企業」作為退休後的選項接受度相對較高，顯示現代家族企業不再執著於傳統的家族繼承路線。

滙豐指出，亞洲家族企業對經濟影響深遠，例如印度家族企業占GDP比重達79%，大陸則為民營企業主力。隨著亞洲家族企業迎來轉型與接班高峰，永續經營也牽動整體經濟穩定。