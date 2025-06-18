以伊衝突升溫 擔心原油設施遭轟炸？伊朗近期石油出口飆升44%
根據專門追蹤暗中航運活動的機構，自從伊朗上周五（13日）遭受以色列襲擊後，伊朗已加快石油出口的腳步。
彭博資訊報導，Tanker Trackers.com的數據顯示，伊朗自6月13日後平均每天出口233萬桶原油，比年初到12日以伊衝突爆發前激增44%。這些原油多從設有大量關鍵儲油設施的哈爾克島運出。
臺拉維夫當局空襲伊朗，引發市場押注中東石油運輸與貨運恐受擾，已推升油價。然而，從哈爾克島觀察到的狀況顯示，當前石油流動與荷莫茲海峽的航運活動未明顯受阻。
Tanker Trackers共同創辦人馬達尼說：「對我來說，他們（伊朗）的意圖相當明確。他們正試圖盡快運出原油，但安全仍是首要考量。」
Tanker Trackers專門分析衛星影像，以彌補船舶自動識別系統（AIS）訊號的資訊缺口。對分析伊朗的石油運輸來說，這套方法尤其有效，因為許多伊朗貿易相關船隻時常關閉AIS，行蹤難以捉摸。
目前沒有跡象顯示以色列曾攻擊伊朗的石油出口設施。不過，若德黑蘭當局加速石油出口的動機是擔心局勢惡化，此舉至少在近期內，可望維持原油的出口與收益。
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