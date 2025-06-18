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美股早盤接近平盤！投資人關注以伊情勢和Fed稍晚利率決策

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
投資人關注以伊情勢和Fed決策，美股早盤接近平盤。 路透
投資人關注以伊情勢和Fed決策，美股早盤接近平盤。 路透

美股18日早盤變動不大，儘管此時國際市場正聚焦兩件大事：以伊最新情勢，和美國聯準會Fed）稍晚的最新利率決策。道瓊工業指數小漲28點，或不到0.1%，標普500和那斯達克指數也分別只漲約0.1%；費城半導體指數漲0.4%；台積電ADR也只漲0.1%。

以色列伊朗衝突進入第六天，伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）18日表示，伊朗將不會投降，並警告美國如果參與這場衝突，將會「無疑遭受到無法彌補的傷害」。

在哈米尼這番發言的前一天，美國總統川普17日在自家社群平台Truth Social上威脅伊朗領袖表示，「我們的耐心正在逐漸消磨」，呼籲伊朗立刻「無條件投降」。美國的現任和前政府官員也向NBC News表示，川普正在考慮對付伊朗的選項，包括是否發動軍事攻擊。

另一方面，Fed也將在美東時間18日下午2點（台灣時間19日凌晨2點）做出最新利率決策，外界普遍預測Fed將按兵不動，但投資人將持續關注主席鮑爾的會後發言，以及聯邦公開市場委員會（FOMC）的利率預測「點狀圖」。

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