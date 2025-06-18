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2025全球財富報告「台灣富豪數是星國2倍」 但這徵兆揭資產真相

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
根據瑞銀18日發布的「2025年全球財富報告」，台灣每名成人的平均財富去五年來增加35%，成長速度為全球前段班。路透
根據瑞銀18日發布的「2025年全球財富報告」，台灣每名成人的平均財富去五年來增加35%，成長速度為全球前段班。路透

根據瑞銀18日發布的「2025年全球財富報告」，台灣的成人平均財富在過去五年來增加35%，成長速度為全球前段班。但這份報告也指出，台灣人的平均財富高於中位數

這份報告指出，在2020年至2025年初期間，台灣每名成人的平均財富（以本幣計算）增加35%，成長速度輸給南韓（44%）和挪威（41%），是全球第三快，中國大陸（27%）則排在第六。

台灣每名成人的財富平均為312,075美元，也排在全球第15名；可是用中位數來看，台灣每名成人的財富中位數為114,871美元，和新加坡、南韓一樣，都是平均財富成長速度快於中位數。而平均數字時常被相對少的超級有錢人所扭曲，中位數通常更能一窺中產階級財富的真實樣貌。

如今台灣「百萬美元」富豪將近76萬人，全球第15多，不僅高於香港的64.7萬人，也快要是新加坡的兩倍。排在第一的是美國，有2,300多萬人，美國去年財富快速增長，超過37.9萬人躋身新的百萬富豪，平均每天增加1,000多人。中國大陸則以630多萬人名列第二。

這份報告說，在樂觀的金融市場推動下，全球私人淨資產增長4.6%，美洲成長11%以上。2024年，美國百萬富豪在全球的占比將近40%。瑞銀預期，未來五年，成人的人均財富將進一步增長，以美國為首，其次是大中華區。

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