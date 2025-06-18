快訊

Andy選擇背對家寧！昔日情侶出庭0互動 媒體闖偵查庭遭驅離

畫面曝光！竹市環保局員工2度全裸闖辦公室 女同事嚇壞600人尷尬

確定了！2026高雄、台南、嘉縣民進黨誰出征 初選定勝負

貿易緊張升級 經濟師下修2025星國經濟成長至1.7%

中央社／ 新加坡18日專電
新加坡金融管理局發布經濟師調查報告，專家認為，地緣政治緊張局勢，包括貿易緊張升級，是影響新加坡經濟成長的主要下行風險；預測2025年新加坡經濟成長從2.6%下修至1.7%。 示意圖／法新社
新加坡金融管理局發布經濟師調查報告，專家認為，地緣政治緊張局勢，包括貿易緊張升級，是影響新加坡經濟成長的主要下行風險；預測2025年新加坡經濟成長從2.6%下修至1.7%。 示意圖／法新社

新加坡金融管理局發布經濟師調查報告，專家認為，地緣政治緊張局勢，包括貿易緊張升級，是影響新加坡經濟成長的主要下行風險；預測2025年新加坡經濟成長從2.6%下修至1.7%。

新加坡對國際貿易的依賴程度高，經濟表現往往被視為全球貿易環境的晴雨表之一。

聯合早報等新加坡媒體今天報導，根據新加坡金融管理局發布的最新經濟師調查報告，經濟師預測，新加坡第二季整體通膨率為0.9%，核心通膨率為0.7%；估計全年整體通膨率為0.9%，低於先前預測的1.7%。在勞動市場方面，截至今年底失業率預估為2.2%略高於先前預測的2%。金管局上一次發布經濟師調查報告是在今年3月。

新加坡貿工部日前預估，今年經濟成長率預計介於0%到2%之間，先前預估的區間是1%到3%。在這次調查中，經濟師預測新加坡經濟在今年第二季成長3%，全年成長預測則從2.6%下修至1.7%。同時也預測新加坡製造業全年將萎縮0.3%。其他如金融與保險、營建、批發與零售貿易，以及住宿與餐飲服務業的成長則呈現放緩趨勢。

經濟師認為，地緣政治緊張局勢，包括貿易關係緊張升級，是影響新加坡經濟成長的主要下行風險。受訪專家也將外部經濟放緩與金融環境收緊列為潛在風險因素。

報導指出，經濟師也認為，若貿易緊張局勢比預期緩和，最有可能帶動經濟成長加速；過半數受訪經濟師預測，金管局將在7月進一步放寬貨幣政策。金管局今年1月與4月連續兩次放寬貨幣政策，讓新幣升值速度放緩。

通膨 新加坡

延伸閱讀

射箭／亞洲盃新加坡站 中華反曲弓男團奪銅

LINE貼圖2大新功能超好玩！限時3天3組表情貼免費試用

滿足碳纖維狂粉的野望：Mansory為BMW M5推升級改裝套件！

精成科股東會／董座焦佑衡看旺併 Lincstech 開拓 AI 伺服器半導體

相關新聞

人民幣太香？輝達GPU傳再降級供陸 仍採台積電4奈米製程

輝達（NVIDIA）為遵守美國出口法規，據傳將推出規格進一步降級的GeForce RTX 5090 DD，這將是輝達為中...

2025全球財富報告「台灣富豪數是星國2倍」 但這徵兆揭資產真相

根據瑞銀18日發布的「2025年全球財富報告」，台灣的成人平均財富在過去五年來增加35%，成長速度為全球前段班。但這份...

貿易緊張升級 經濟師下修2025星國經濟成長至1.7%

新加坡金融管理局發布經濟師調查報告，專家認為，地緣政治緊張局勢，包括貿易緊張升級，是影響新加坡經濟成長的主要下行風險；預...

日圓走貶！日經指數創近4個月最高 投資人仍緊盯以伊衝突

日圓走貶帶動下，東京股市日經指數今天寫下近4個月最高點，不過投資人仍緊盯以色列和伊朗衝突迅速升溫局勢

多誘人？地緣政治+通膨推升黃金買盤 好市多買金條報酬率驚人

美國量販業者好市多（Costco）從2023年開始銷售金條，一直維持穩定吸引力。隨著地緣政治緊張、通膨因素推升黃金買盤，...

奧特曼爆料Meta開1億美元挖角AI人才 暗諷挖不走人原因

OpenAI執行長奧特曼透露，Meta為了打造一支頂尖AI團隊，試圖挖角他的員工，甚至開出高達1億美元簽約獎金、以及金額...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。