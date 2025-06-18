本田汽車進軍太空產業 可重複使用火箭起降測試成功
日本第2大汽車製造商本田汽車公司宣布，成功測試一款實驗性可重複使用火箭。本田正尋求進軍太空產業。
法新社報導，希望2029年前具備次軌道（suborbital）發射技術實力的本田汽車公司（HondaMotor）在日本北部島嶼北海道進行火箭測試飛行。
該公司昨天在聲明中指出：「測試成功完成，這是本田首次讓火箭上升至將近300公尺高空後安全著陸。」
高約6公尺的這枚火箭原型飛行1分鐘後，僅偏離目標著陸點37公分。
本田在聲明中說，隨著對「外太空資料系統」期望升高，未來幾年衛星發射火箭需求預計將提升。
「本田選擇接受技術挑戰，運用開發各種產品和自動駕駛系統積累的技術，發展可重複使用火箭。」
本田還表示，未來這些火箭可以用來建立衛星通訊工具，監測全球暖化之類的環境條件。
馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）以可重複使用火箭著稱，這是一個快速發展的領域，全球各地許多公司都在爭相開發自家模型。
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