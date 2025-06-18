多誘人？地緣政治+通膨推升黃金買盤 好市多買金條報酬率驚人

美國量販業者好市多（Costco）從2023年開始銷售金條，一直維持穩定吸引力。隨著地緣政治緊張、通膨因素推升黃金買盤，如果消費者一年前在美國好市多買進1盎司（英兩）的金條，如今報酬率可能已超過40%。

財經新聞網站CNBC報導，截至本周二（17日），在美國好市多購買1盎司金條的價格為3,390美元。相較下，去年6月買進金條的價格為2,399.99美元。

這代表一年來價差達到990美元，漲幅高達41.3%

美國好市多在今年5月緊縮金條購買限制，每個會員每天限購1塊1盎司金條。

不過，在美國，想透過好市多買金條、接著賣出賺取價差，並非那麼好康的事。佛羅里達州理財規劃師Jon Ulin表示，現貨價格提供了議價基準，但賣方通常收到的金額會低約5%到10%，取決於賣出的地點和方式。

此外，美國國稅局通常將實物黃金（如金條、金幣或珠寶）歸類為「收藏品」，因此代表賣出金條時，可能面臨最高可達28%聯邦長期資本利得稅稅率。