奧特曼爆料Ｍeta開1億美元挖角AI人才 暗諷挖不走人原因

OpenAI執行長奧特曼透露，Meta為了打造一支頂尖AI團隊，試圖挖角他的員工，甚至開出高達1億美元簽約獎金、以及金額更高的年薪酬方案等優渥條件。

奧特曼在他弟弟主持的podcast節目「Uncapped」中表示：「太瘋狂了。」「他們（Meta）開始向我們團隊的許多人提出可觀的薪酬方案。你知道的，像是1億美元簽約獎金，或是超過這金額的年薪。」

他說，雖然Meta試圖從OpenAI挖角「很多人」，「但迄今我們最優秀的人中沒有人決定接受這些條件。」

Meta執行長祖克柏近期親自為一支新的「超級智慧」團隊徵才，向產業的頂尖AI研究人員開出高額薪酬方案。上周，Meta宣布對Scale AI投資143億美元，並延攬該公司執行長汪滔加入這支團隊。

Meta沒有立即回應置評請求。彭博資訊先前報導，Meta已從多家科技公司挖走頂尖工程師，包括Google DeepMind的首席研究員雷伊（Jack Rae）。

奧特曼表示：「我聽過Meta把我們視為他們最大競爭對手。我敬重他們積極並不斷嘗試新事物的態度。」

對於為何有員工拒絕這些誘人條件，奧特曼自有一套理論。他說：「Meta身為一家公司，有許多我敬重之處，但我不認為他們是一家擅於創新的公司。」他說，若錢變得比工作重要，創新工作可能面臨文化風險，「我認為我們理解很多他們不懂的事」。