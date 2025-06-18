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巴西出售亞馬遜河口油氣特許權 環保團體撻伐

中央社／ 里約熱內盧17日綜合外電報導

巴西今天將亞馬遜河口附近19個油氣區塊的開採權出售給財團。巴西再過數月將主辦聯合國氣候峰會，這次拍賣遭到環保人士猛烈抨擊。

法新社報導，兩大財團斥資1.53億美元，在這19個區塊取得探勘與生產石油和天然氣的特許權。一般認為這片地區易遭受環境損害。

其中一個財團是由國營巴西石油公司（Petrobras）和美國石油巨頭埃克森美孚（ExxonMobil）組成；另一財團由美國跨國公司雪佛龍（Chevron）和中國石油天然氣集團公司（CNPC）合組。

今天共有172個區塊被拍賣，大部分位於近海。同時，有數十人在會場外抗議，舉著寫有「停止末日拍賣」的布條。

環保組織特別擔憂大西洋的47個區塊，這些區塊位於亞馬遜河口附近，而亞馬遜河流經世界上最大的碳捕捉熱帶雨林。首批售出開採權的19個區塊正是這47個區塊的一部分。

共有34個區塊在拍賣會上成交，為巴西帶來約1.8億美元收入。規劃用於探勘的投資超過2.6億美元。

巴西將於今年11月在貝倫（Belem）主辦聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）。

美國 巴西

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