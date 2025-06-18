AI裁員潮來了？亞馬遜CEO警告：未來數年人力將減少

亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）告訴公司的白領員工，未來幾年內，他們的職位可能不保，原因是面臨AI風險。這是大型科技公司高階主管罕見提出明確警告，提及AI將導致裁員。

賈西說，他預期公司人力在未來幾年內會減少，因為公司採用AI來處理更多工作。賈西周二（17日）發給員工一項通知，宣布公司已經跨各個營運環節採用AI，特別是在物流網方面，以協助降低成本。

他表示，公司要提高AI的使用，而這代表工作職位將減少。「有些今天在做的工作，我們將不需要那麼多人；更多的人會去做其他類型的工作」，「很難知道經過一段時間後，人員會是如何加減，但未來幾年，我們預期我們整體人力將減少」。

據了解，亞馬遜在庫存配置、顧客服務和產品上架等方面已運用AI工具。賈西鼓勵員工，「在任何可能的時候，試驗AI」。

亞馬遜和其他多家大型科技公司，現在都面對投資人的壓力，要展現公司大力投資AI後，會如何發揮效率。科技大公司的營運，現在也備受美國總統川普多變的貿易政策的威脅。

亞馬遜在當前會計年度承諾投資大約1,000億美元，大部分都要投入AI基礎建設。

賈西去年曾說，亞馬遜正在致力消滅層級，追求組織扁平化，縮減中層管理階層。2023年時，兩大波裁員削減了2.7萬個職位；去年，旗下的雲端事業AWS裁掉數百個職位。亞馬遜是美國僅次於沃爾瑪的第二大民營僱主，截至3月底，有156萬名員工。

科技公司的老闆們一向不願意公開支持AI將導致裁員的觀點，而偏好強調AI能提升效率。

微軟（Microsoft）上個月全球裁員3%，根據公司向州政府呈報的資料，在華盛頓州總部被裁的職位集中在軟體工程師。微軟執行長納德拉讚揚過AI在寫程式方面取代人類的能耐。他4月時曾經告訴Meta執行長祖克柏，說微軟現在有些專案可能全是軟體寫出來的。

不過微軟對外堅稱，裁員不是由AI促成。