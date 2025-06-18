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日本5月出口八個月來首見下滑 美關稅加劇日經濟衰退隱憂

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日本5 月對美汽車出口大減 24.7%；對美整體出口下滑 11.1%。美聯社
日本5 月對美汽車出口大減 24.7%；對美整體出口下滑 11.1%。美聯社

美國關稅打擊全球貿易影響，日本5 月出口出現八個月來首見頹勢，可能導致日本第2季經濟再陷萎縮，形成技術性衰退。

財務省周三公布，5 月出口下滑 1.7%，主要反映汽車、鋼鐵和燃料減少；市場原預估下降 3.7%。進口則因原油、煤炭等減少，也下滑 7.7%。

日本連續兩個月出現貿易逆差，且擴大至 6,376 億日圓（約 44 億美元）。

出口下滑和貿易逆差擴大，加深外界對日本第2季經濟恐再度萎縮的疑慮。由於通膨仍領先薪資增幅，國內消費持續疲弱。

美國總統川普對進口汽車及零組件加徵 25% 關稅，並對其餘日本貨品一律課徵10% 基準稅；6 月初又將鋼鋁稅率加倍至 50%。

美日協商兩個月後，美國總統川普和日本首相石破茂在 G7 峰會場邊談判未能達成協議。按 4 月公告，現行 10% 全面關稅將在 7 月 9 日恢復到 24%。

日本5 月對美汽車出口大減 24.7%；對美整體出口下滑 11.1%，進口也降 13.5%，對美貿易順差為 4,517 億日圓，五個月來首次縮減。

同月，日本對大陸出口也減少 8.8%，對歐洲則成長 4.9%。

美國 日本 川普

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