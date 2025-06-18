美元指數勁揚 中東緊張局勢加劇下仍具避險吸引力
美元指數周二大漲，美國總統川普周二召集國家安全團隊開會討論不斷惡化的中東衝突，引發猜測美國可能加入以色列對伊朗實施打擊。
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）大漲0.8%至98.820。
東方匯理銀行G-10貨幣研究與策略主管Valentin Marinov說：「這增強了美元的避險吸引力，但值得注意的是，美元的漲幅主要來自對歐元、尤其是對英鎊的升值 ，北歐貨幣和瑞郎相對抗跌。」
英鎊兌美元下跌1.1%，至1.3429；美元兌挪威克朗升值0.3%，至9.9415。
麥格理駐紐約的宏觀策略師Thierry Wizman指出，以色列與伊朗的衝突表明美元在某些情況下仍然保持一定的避風港地位，但不能由此得出，外國交易員對美國及其政治經濟重拾信心。
美元兌日圓升值0.3%，至145.25。日本央行政策會議的結果大致符合預期，總裁植田和男的言論偏鴿派。
歐元兌美元下跌0.7%，至1.1480；投資人對德國經濟前景的信心改善幅度超出預期，主要受益於即將到來的公共支出激增抵銷對美國關稅的疑慮。
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