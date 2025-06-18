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台積電ADR跌0.8% 較台北交易溢價20.8%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電。路透
台積電。路透

台積電ADR周二（18日）下跌0.8%，收在213.90美元，較台北交易溢價20.8%。

美國股市三大指數周二收盤下跌，美國軍方正在向中東地區調動戰機，投資人憂心美國捲入衝突，美國經濟數據疲軟也削弱了市場信心 。

道瓊工業指數下跌299.29點，跌幅0.7%，收在42,215.80點；標普500指數下跌 50.39點，跌幅0.8%，至5,982.72點；那斯達克綜合指數跌180.12點，跌幅0.9%，至19,521.09點。

費城半導體指數下跌0.8%，輝達（NVIDIA）跌0.4%。

台灣加權股價指數周二上漲161.69點收在22,210.59點。台積電漲近2%，收在1,045.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 152.23 -0.39 148.00 2.86

中華電 CHT 135.15 +1.98 136.50 -0.99

台積電 TSM 1,262.10 -0.83 1,045.00 +20.77

聯電 UMC 48.21 -1.80 47.50 1.49

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價

美國 指數 台積電

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