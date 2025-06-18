美股三大指數加重頹勢 中東局勢和疲軟經濟數據令投資人不安

美國股市三大指數周二收盤下跌，美國軍方正在向中東地區調動戰機，投資人憂心美國捲入衝突，美國經濟數據疲軟也削弱了市場信心 。

道瓊工業指數下跌299.29點，跌幅0.7%，收在42,215.80點；標普500指數下跌 50.39點，跌幅0.8%，至5,982.72點；那斯達克綜合指數跌180.12點，跌幅0.9%，至19,521.09點。

費城半導體指數下跌0.8%，台積電ADR跌0.8%，輝達（NVIDIA）跌0.4%。

美國公債殖利率下跌，10年期公債殖利率降至4.39%，低於周一的4.45%。

在美國總統川普警告說他對伊朗正失去耐心，並呼籲伊朗無條件投降後，美股跌幅擴大。有華爾街「恐慌指數」之稱CBOE波動率指數（VIX）收在21.6點，是5月23日以來最高收盤水準。

川普政府官員表示，他正考慮包括美國可能對伊朗發動打擊在內的選項。他早先表示，在簽署了一份呼籲中東實現和平與穩定的七國集團（G7）聲明後，他正努力真正結束這場衝突。

彭博引述知情人士報導，川普周二和國家安全團隊開會討論中東地區日益加劇的衝突，引發市場猜測美國可能即將加入以色列對付伊朗的行動。

SlateStone Wealth的Kenny Polcari表示，「目前市場會持續處於緊張狀態，直到地區局勢降溫」。

能源股隨油價走高而上漲，美國原油期貨上漲4.3%，至每桶74.84美元，創下1月22日以來的最高收盤價。標普500指數中的能源股上漲1%，是周二唯一收盤上漲的類股。Marathon Petroleum、雪佛龍(Chevron)和Diamondback Energy的股價上漲超過1.2%。國防股也上漲，其中洛克希德馬丁上漲 2.6%。

參議院共和黨在預算法案中維持全面取消太陽能和風能稅收抵免的條款後，Sunrun、Enphase Energy和SolarEdge Technologies等太陽能股下跌。Enphase Energy大跌 24%，Sunrun暴跌40%。

投資人也關注經濟數據，美國零售銷售連續二個月下滑，凸顯對關稅及財政狀況的疑慮，促使消費者在今年初的消費熱潮後保持謹慎。

此外，美國5月工業產值出現三個月內二度下降，而美國住宅建築商信心降至2022年12月以來低點。

「受到貿易政策的持續影響，投資人仍應預期經濟數據會有波動，」eToro的Bret Kenwell表示。「目前經濟與消費者表現尚可，但有脆弱跡象。這可能會在下半年帶來風險，特別是如果我們看到就業或消費進一步放緩」。

聯準會（Fed）將於周三公布利率決定，市場普遍預計Fed會按兵不動，投資人密切關注官員對經濟和利率路徑的預期。

除了中東衝突，投資者還在密切關注特朗普關稅、減稅法案和美國利率方面的任何新消息。

禮來下跌 2%，該公司同意以最高 13 億美元的價格收購 Verve Therapeutics。Verve 股價大漲。