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中東衝突 石油供應罩烏雲
伊朗與以色列衝突未見平息跡象，最近幾天荷莫茲海峽與更廣泛波斯灣的商船電子干擾激增。中東航線石油運輸費率暴漲，加劇市場對中東石油供應的憂慮。
伊朗與以色列持續以飛彈相互攻擊，美國主導的聯合海事資訊中心（JMIC）表示，「JMIC持續收到船舶回報有電子（訊號）干擾，指稱來自（伊朗）阿巴斯港附近、荷莫茲海峽及阿拉伯灣好幾個其他地區」。
JMIC指出，「這些在整個波灣地區持續加劇的干擾，正造成重大影響，影響船舶透過自動識別系統（AIS）精準傳出定位數據的能力，構成海上交通運作與導航挑戰」。
JMIC說，由於伊朗和以色列持續彼此攻擊，中東地區、尤其是海上區域面臨的威脅居高不下。英國海事貿易組織（UKMTO）16日也指出，波斯灣和荷莫茲海峽導航干擾增加，但未指出干擾來源。
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