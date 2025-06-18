聽新聞
0:00 / 0:00
電動車賣不好 價格是主因
殼牌（Shell）17日發布的全球駕駛人調查報告顯示，消費者從燃油車轉向電動車的意願正在降低，歐洲的減幅比美國更明顯。該項涵蓋英國、中國大陸、德國和美國等市場共15,000名駕駛人的調查指出，價格是主要障礙。
今年歐洲有41%受訪者考慮轉向電動車，低於去年的48%，美國考慮購買電動車的比率下降3個百分點至31%。
殼牌行動便利業務負責人邦奇表示：「歐洲市場讓我們大感意外，最大的障礙就是電動車的價格。雖然續航焦慮仍然存在，但已有所減輕。」目前電動車平均仍比燃油車貴30%。
大約半數的歐洲駕駛人認為，公共充電設施在過去一年有所改善，這個比率遠低於中國的74%和美國的80%。
僅17%的歐洲駕駛人認為公共充電物有所值，但在中國和美國，這個比例分別達到69%和71%
殼牌目前在全球有7.5萬座充電站，其電動車戰略主要聚焦快速充電站而非家用充電樁，核心市場包括中國、英國、德國、瑞士、新加坡、荷蘭和美國。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言