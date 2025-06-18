電動車賣不好 價格是主因

殼牌（Shell）17日發布的全球駕駛人調查報告顯示，消費者從燃油車轉向電動車的意願正在降低，歐洲的減幅比美國更明顯。該項涵蓋英國、中國大陸、德國和美國等市場共15,000名駕駛人的調查指出，價格是主要障礙。

今年歐洲有41%受訪者考慮轉向電動車，低於去年的48%，美國考慮購買電動車的比率下降3個百分點至31%。

殼牌行動便利業務負責人邦奇表示：「歐洲市場讓我們大感意外，最大的障礙就是電動車的價格。雖然續航焦慮仍然存在，但已有所減輕。」目前電動車平均仍比燃油車貴30%。

大約半數的歐洲駕駛人認為，公共充電設施在過去一年有所改善，這個比率遠低於中國的74%和美國的80%。

僅17%的歐洲駕駛人認為公共充電物有所值，但在中國和美國，這個比例分別達到69%和71%

殼牌目前在全球有7.5萬座充電站，其電動車戰略主要聚焦快速充電站而非家用充電樁，核心市場包括中國、英國、德國、瑞士、新加坡、荷蘭和美國。